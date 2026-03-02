diario as beiras
CIM Região de CoimbraFigueira da FozMontemor-o-Velho

Reunião esta quarta-feira para avaliar previsão de reabertura da A14

02 de março de 2026 às 10 h35
Município da Figueira da Foz

A Câmara Municipal da Figueira da Foz fez ontem, nas suas redes sociais, um ponto de situação sobre o troço da A14 que se encontra encerrado, entre o nó de Montemor-o-Velho e o nó de ligação à A17.

O município da Figueira da Foz declara que se encontra “em permanente contacto com a administração da Brisa e com os serviços técnicos, através do presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, e do vereador Manuel Domingues”.

Neste momento “a concessionária mantém-se no terreno, a desenvolver trabalhos no nó de acesso a Maiorca e na zona que esteve alagada. Tem efetuado a monitorização da zona, juntamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Geovia ( consultora de Geotecnia)”.

