Quinzena Gastronómica da Chanfana em 10 restaurantes do concelho de Penela

25 de fevereiro de 2026 às 17 h36
A Câmara Municipal de Penela, no distrito de Coimbra, promove, entre os dias 06 e 22 de março, a 3.ª edição da Quinzena Gastronómica da Chanfana, que decorre em 10 restaurantes do concelho.

Inserida na Agenda Gastronómica “Terras da Chanfana 2026”, promovida pela Dueceira, a iniciativa “visa atrair visitantes e dinamizar a economia local, reforçando a identidade gastronómica do território e contribuindo para a valorização e preservação das tradições”, afirmou a autarquia em comunicado.

Durante o evento, os comensais ficam habilitados a ganhar prémios, como dormidas, experiências e cabazes de produtos endógenos, através do preenchimento de um inquérito disponível nos restaurantes aderentes.

Agência Lusa

