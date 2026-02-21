diario as beiras
Quartel dos Bombeiros de Montemor-o-Velho com danos

21 de fevereiro de 2026 às 16 h25
O mau tempo causou danos significativos no quartel dos Bombeiros de Montemor-o-Velho e as infiltrações sofridas obrigaram ao desmontar da camarada de pernoita dos profissionais de saúde, revelou ontem o presidente da corporação.

“Temos danos significativos na parte estrutural do Quartel, o que está a permitir infiltrações. Tivemos de desmontar toda uma camarada, que é a camarada de pernoita dos profissionais de saúde, e todo o equipamento e ‘stock’ de material de saúde das ambulâncias também foi afetado pelas infiltrações que surgiram”, informou Nuno Rasteiro.
Em declarações à agência Lusa, o presidente dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho explicou que ainda não tem o valor exato dos prejuízos.
No entanto, admitiu que possam ascender a vários milhares de euros.
“Ainda estamos à espera de uma avaliação para conseguir avaliar os prejuízos. A nossa autoescada tem estado ao serviço do Município e ainda não conseguimos ir averiguar. O que sabemos é que, após a tempestade, começou a chover nas camaratas, onde temos bastantes infiltrações, e também na zona do pavilhão”, referiu.

Autoria de:

Agência Lusa

