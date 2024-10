Prome investe 13,5 ME para duplicar capacidade de armazenagem e expandir negócio

A Prome vai investir 13,5 milhões de euros para expandir as operações e responder à procura dos setores profissionais, nomeadamente, construção, promoção imobiliária e turismo, anunciou hoje a empresa de distribuidora de eletrodomésticos.

Com sede na zona industrial de Condeixa-a-Nova (Coimbra), a empresa portuguesa Prome “está a duplicar a capacidade de armazenagem, consolidando-se como o maior ‘player’ no setor, com 34.000 metros quadrados (m2) de área logística nos próximos dois a três anos”.

A empresa, criada há quase 30 anos, detém atualmente um armazém de 17.000 m2, gerindo um stock médio de 16 milhões de euros e uma oferta de 14.000 referências de produtos, salienta num comunicado.

A Prome refere ainda que este novo investimento visa não apenas “modernizar as suas instalações, mas também aumentar a capacidade de resposta às crescentes exigências dos setores da construção, promoção imobiliária e hotelaria”.

“Este investimento representa um marco decisivo para a Prome, permitindo-nos não só duplicar a nossa capacidade de armazenagem, mas também fortalecer o nosso compromisso com os setores em crescimento da construção, imobiliário e hotelaria, tanto a nível nacional como internacional”, salienta o presidente executivo da Prome, Ezequiel Ferreira, citado no comunicado.

O ano em curso será de consolidação da atividade, com a Prome a prever alcançar os 75 milhões de euros de faturação já em 2025, reflexo do crescimento ao longo dos últimos anos, explicam.

Além da expansão do espaço de armazenagem, cerca de 1,5 milhões de euros daquele investimento serão dedicados à remodelação e adaptação das atuais instalações da empresa que emprega mais de 40 funcionários.

A Prome pertence ao Grupo Testa, que tem planos para se expandir na região de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, detendo, atualmente, um total de 260.000 m2 de terreno para futuros projetos.