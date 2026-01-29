diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenela

Prejuízos em Penela ultrapassam os dois milhões de euros

29 de janeiro de 2026 às 10 h43
0 comentário(s)
DR

Os prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho de Penela poderão ultrapassar os dois milhões de euros, disse o presidente da Câmara à agência Lusa, sublinhando que a estimativa é “inicial e muito conservadora”.

“Os prejuízos no município ainda não consigo quantificar, mas arriscaria atirar com um valor superior a dois milhões de euros [ME] de prejuízos, por baixo. É uma previsão muito conservadora”, afirmou Eduardo Nogueira Santos.

Segundo o autarca, foram registadas cerca de 130 ocorrências até às 18:00 de quarta-feira, com o mau tempo a causar danos “em todos os edifícios públicos”, como os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal, a ETP Sicó, todas as escolas do Agrupamento e também no quartel dos bombeiros.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de janeiro

Autoridades avisam para perigo de cheia no vale do Mondego
29 de janeiro

Câmara de Coimbra pede à população para retirar carros do Parque Verde
29 de janeiro

Professor do Departamento de Arquitetura da UC faleceu
29 de janeiro

Condeixa-a-Nova disponibiliza balneários do Pavilhão Municipal

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
29 de janeiro às 13h23

Autoridades avisam para perigo de cheia no vale do Mondego

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
29 de janeiro às 12h49

Condeixa-a-Nova disponibiliza balneários do Pavilhão Municipal

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPampilhosa da Serra
29 de janeiro às 11h48

Mau tempo: Pampilhosa da Serra continua sem luz e comunicações em diversos pontos

0 comentário(s)

Penela

Penela
29 de janeiro às 12h47

Proteção Civil regional de Coimbra fez ponto da situação em Penela

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
29 de janeiro às 10h43

Prejuízos em Penela ultrapassam os dois milhões de euros

0 comentário(s)
Penela
28 de janeiro às 10h13

Mau tempo: Escolas encerradas em Penela

0 comentário(s)