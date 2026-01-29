Os prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho de Penela poderão ultrapassar os dois milhões de euros, disse o presidente da Câmara à agência Lusa, sublinhando que a estimativa é “inicial e muito conservadora”.

“Os prejuízos no município ainda não consigo quantificar, mas arriscaria atirar com um valor superior a dois milhões de euros [ME] de prejuízos, por baixo. É uma previsão muito conservadora”, afirmou Eduardo Nogueira Santos.

Segundo o autarca, foram registadas cerca de 130 ocorrências até às 18:00 de quarta-feira, com o mau tempo a causar danos “em todos os edifícios públicos”, como os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal, a ETP Sicó, todas as escolas do Agrupamento e também no quartel dos bombeiros.

