CoimbraEconomia

“Praxis com Sabor a Ucrânia” junta em Coimbra sabores ucranianos e cerveja artesanal

03 de janeiro de 2026 às 16 h48
DR

A Praxis e o Café Rynok vão organizar, no dia 8 de janeiro, entre as 18H00 e as 23H00, no Mercado Municipal D. Pedro V, em Coimbra, o evento “Praxis com Sabor a Ucrânia”.
Este encontro junta cerveja artesanal, gastronomia ucraniana, cultura de resistência e humor.
O programa arranca às 18H00 com um cerveja de boas vindas Pravda (ucraniana) e com o showcooking de Borsch. Pelas 19H00 arranca o menu de degustação e às 20H00 é apresentado o “pairing” da Pravda x Golubtsy (prato típico – couve recheada). Pelas 20H30, será feito o lançamento da cerveja especial “Freedom Weiss” que resulta de uma parceria entre as duas entidades.

