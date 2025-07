Penela: Investimento de 1,8 milhões de euros melhora serviço de saneamento

A Águas do Centro Litoral (AdCL) adjudicou a empreitada de construção da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Rabaçal, no município de Penela, num investimento superior a 1,8 milhões de euros.

Esta intervenção permite melhorar o tratamento de águas residuais, garantindo o cumprimento dos parâmetros legais de descarga, definidos pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, e reforçando a qualidade do serviço prestado à população.

Com esta empreitada, com um prazo de execução de 545 dias, a infraestrutura passará a integrar o Sistema de Saneamento do Mondego e estará preparada para tratar um caudal de 162,75 m³/dia de águas residuais domésticas, proveniente de 1.017 habitantes-equivalentes, o qual será depois devolvido ao meio hídrico.

