Penacova acolhe projeto para gerar ideias de como intervir no espaço público

O concelho de Penacova vai acolher um laboratório experimental de ideias na área da sustentabilidade, economia circular e da participação da comunidade para intervenção no espaço urbano, no âmbito do projeto Utopize, financiado pela Comissão Europeia.

“Temos vários pontos onde podem surgir ideias experimentais, como o Parque Verde, a Casa das Artes, que está muito ligada às manifestações artísticas e arquitetura, e a residência do antigo Presidente da República António José de Almeida, que pretendemos transformar num polo de indústrias criativas”, explicou aos jornalistas o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra.

O projeto Urban Transformation Through Open Participation And Inclusivity For Citizen Empowerment (Utopize), liderado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, foi aprovado no âmbito do Programa Horizonte Europa, com uma dotação de cinco milhões de euros a distribuir pelos 13 parceiros (nacionais e europeus) do consórcio, nos próximos três anos.

Os restantes parceiros do projeto distribuem-se pela Itália, Suécia, Polónia e Finlândia.

A apresentação e a primeira reunião de trabalho do Utopize decorreu hoje na Casa das Artes, em Penacova, e na quinta-feira vai realizar-se uma segunda sessão de trabalho entre os parceiros.

Alinhado com os princípios do New European Bauhaus (NEB), visa responder aos desafios urbanos, ecológicos e sociais dos territórios, como as alterações climáticas, a exclusão social e a pobreza energética, através de uma abordagem participativa com vista a transformação de espaços públicos.

Ao município de Penacova, no distrito de Coimbra, cabe uma fatia de cerca de 400 mil euros do montante de 1,5 milhão de euros destinado aos parceiros portugueses, do qual fazem também parte a CIM Região de Coimbra e a Universidade de Coimbra.

“Como resultado [prático] deste projeto podem sair boas ideias, a colaboração da comunidade local, pois precisamos muito que o espaço público tenha a colaboração das pessoas, que possam resultar depois na execução de projetos naqueles locais”, disse Álvaro Coimbra.

O presidente da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão, salientou que apenas dois projetos deste tipo foram aprovados pela Comissão Europeia em todo o espaço europeu.

“Queremos iniciar este projeto para depois poder ser replicado noutros países e em Portugal. Sobretudo, o que queremos, é implementar os princípios Bauhaus em Portugal”, sublinhou.

O diretor executivo da CIM Região de Coimbra, Jorge Brito, acrescentou que “é a primeira vez que se vai testar uma abordagem de materialização dos princípios do Bauhaus”.

Para o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, trata-se de um projeto de “enorme importância” para o país e para a região”.

“Diria que, talvez, aquilo que é mais importante para nós, neste momento, é perceber como é que, tendo Penacova como projeto piloto, de forma é que isto pode escalar na CIM da Região de Coimbra e procurar testar de que forma estes projetos colaborativos com a comunidade podem ser transferidos para outros territórios”.