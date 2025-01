Pampilhosa da Serra: Município apoiou requalificação de habitações em 2024 com quase 100 mil euros

O município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, apoiou com quase 100 mil euros a requalificação de habitações em 2024, no âmbito do programa municipal de incentivos à recuperação do edificado concelhio.

“Mais do que apoiar diretamente os proprietários, esta ferramenta mobiliza o mercado e a economia local, dado que as candidaturas aprovadas correspondem a um investimento total superior a 340 mil euros”, salientou o presidente da Câmara, em comunicado.

O Programa de Incentivos à Recuperação do Edificado Concelhio teve início em 2023 e apoia 50% até cinco mil euros para obras em habitação permanente, 50% até 2.500 euros para obras em habitação não permanente e 50% até 2.000 euros para demolições e remoções.