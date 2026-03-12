diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra distribuiu 8,5 toneladas de alimento para abelhas

12 de março de 2026 às 16 h27
Município da Pampilhosa da Serra

A Câmara da Pampilhosa da Serra distribuiu cerca de 8,5 toneladas de alimento para abelhas a quase uma centena de apicultores do concelho, revelou hoje aquela autarquia do distrito de Coimbra.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o município referiu que foram entregues dois quilos de alimento por colmeia, abrangendo 97 apicultores locais e aproximadamente 4.200 colmeias.

“Num contexto em que a apicultura enfrenta desafios cada vez mais exigentes, nomeadamente a escassez de recursos naturais, os impactos das alterações climáticas e a ameaça de pragas como a vespa asiática, o município pretende contribuir ativamente para a sustentabilidade desta atividade”, disse a Câmara de Pampilhosa da Serra.

