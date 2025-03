Os Quatro e Meia são o primeiro nome confirmado na Expofacic 2025

A banda de Coimbra, Os Quatro e Meia, são a primeira confirmação do cartaz da Expofacic 2025, certame que desafia os visitantes a “Sentir O Sol”(slogan oficial do evento). A banda fundada em 2013, que já atuou no evento em 2023, sobe ao palco da “maior feira-festa do país” no dia 31 de julho, primeiro dia do evento que decorre no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, em Cantanhede, entre os dias 31 de julho e 10 de agosto.

“Os artistas do single “Pra Frente é que é Lisboa” desta vez ficam na sua terra natal e prometem um espetáculo leve, divertido e com piadas pelo meio (ou talvez meias-piadas)!”, pode ler-se na publicação divulgada nas redes sociais da Expofacic. O grupo, composto por seis elementos: Tiago Nogueira, Ricardo Liz Almeida, João Cristóvão Rodrigues, Pedro Figueiredo, Rui Marques e Mário Ferreira, tem três álbuns editados: Pontos nos Is” (2017), “O Tempo Vai Esperar” (2020) e “Os Quatro e Meia – Ao Vivo no Estádio Cidade de Coimbra” (2023).

A organização deixa o convite: “Não digas “Olá Solidão”, junta-te a nós no dia 31 de julho e traz a família e os amigos para verem uma das melhores bandas de música portuguesa da atualidade”.