Faleceu antigo presidente do Tribunal da Relação de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Hugo Afonso Santos Lopes, antigo presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, faleceu aos 90 anos.

Natural da freguesia de Almedina, onde nasceu em 1936, e licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Hugo Afonso Santos Lopes foi nomeado Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça em março de 1996, tendo-se jubilado em fevereiro de 2002.

O falecimento foi comunicado pela Associação Académica de Coimbra /Organismo Autónomo de Futebol, através de uma nota de pesar, em que manifesta o seu “mais profundo pesar pelo falecimento do juiz conselheiro Hugo Afonso Santos Lopes, sócio n.º 18”, do clube.

Hugo Afonso Santos Lopes esteve ainda ligado à Briosa através da Assembleia Delegada, tendo integrou este órgão deliberativo durante três mandatos consecutivos, entre fevereiro de 1983 e janeiro de 1992, e também no Conselho Académico, em 2014.