Sonoridades urbanas de Papillon e Slow J antecedem atuação enérgica de Badoxa (com vídeos)

Hip‑hop, R&B e kizomba. Foi assim a noite de segunda-feira na Praça da Canção, onde se cruzaram as sonoridades urbanas de Papillon e Slow J com os ritmos dançáveis de Badoxa e a tradição académica das Mondeguinas.

O primeiro a subir ao palco principal da Queima das Fitas de Coimbra foi Papillon, um dos nomes da nova geração do rap, num espetáculo marcado pela autenticidade e que contagiou a plateia com temas que misturaram vulnerabilidade e força.

Seguiu-se Slow J, com um concerto onde foram revisitados alguns dos maiores êxitos do rapper e produtor luso-angolano. Entre jogos de luz, projeções visuais e uma produção mais intimista, o espetáculo serviu também para apresentar temas novos, antes de transformar a plateia num imenso coro, quando chegou a hora de cantar “Tata”.

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