Pedro Coimbra é candidato à liderança da Distrital de Coimbra do PS

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O deputado da Assembleia da República, Pedro Coimbra, é candidato à liderança da Distrital de Coimbra do Partido Socialista (PS). Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Coimbra confirmou a sua candidatura aos órgão distrital que vai a eleições a 20 de junho.

“Confirmo que, com muita honra, dedicação e empenho, sou candidato à distrital do PS. Entendo que, neste momento, posso ser útil ao partido socialista no meu distrito, tal como também serei útil ao meu país. O PS está a fazer um caminho sério e competente pelo Secretário-Geral, José Luís Carneiro, e esta é a minha forma de o ajudar”, frisou.

O socialista, que admite “começar muito atrasado”, mas com “ambição de cortar a meta em primeiro”, revelou três das suas primeiras prioridades para o mandato que espera assumir.

“Quero bater-me, como faço todos os dias na Assembleia da República, pelas causas e pelos investimentos que melhoram as condições de vida dos nossos concidadãos na nossa região. Pretendo criar condições para que o PS no distrito seja capaz de se abrir mais aos jovens e menos jovens, que não sendo militantes do partido, se podem rever no nosso projeto, onde quero incluir quadros e gente qualificada, capazes de acrescentar valor e conhecimento”, disse Pedro Coimbra, que pretende ter uma política de proximidade.

“Tenciono continuar uma politica de proximidade que me caracteriza, com presença em todo o território e que implica grande proximidade às estruturas do partido, como são as concelhias e as secções, criando condições para o seu funcionamento e para que possamos estar mais próximos possíveis dos cidadãos”, afirmou.

Américo Baptista e Victor Baptista também já anunciaram as suas candidaturas ao órgão político do PS.