Conimbricense Henrique Milheiro é novo vice-presidente da JSD

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O conimbricense Henrique Milheiro é o novo vice-presidente da Comissão Política Nacional da Juventude Social Democrata.

O jovem 24 anos é monitor e mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo já tomado posse e participado como vereador, em regime de substituição, em reuniões da Câmara Municipal de Coimbra.

A eleição de Henrique Milheiro ocorreu no 29º congresso da Juventude Social Democrata, que se realizou este fim-de-semana, em Viseu. O jovem, que é também presidente da distrital de Coimbra da JSD, fez parte da lista F – “A força do futuro”, encabeçada por João Pedro Luís venceu as eleições ao órgão, com uma maioria absoluta de 58%.