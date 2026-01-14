diario as beiras
Orientação: Mira vai receber a “nata” da modalidade

14 de janeiro de 2026 às 09 h21
Faltam três semanas mas já há mais de 2.100 inscritos, de 35 países. O Portugal “O” Meeting (POM) 2026 vai fazer do concelho de Mira a capital mundial da orientação, na semana do Carnaval. O evento arranca a 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados, e prolonga-se até ao dia 17, terça-feira de Carnaval. É a terceira vez que o Portugal “O” Meeting se realiza no concelho mirense, depois de 2000 e 2015 – ambos com assinalável sucesso. Desta vez, a organização estabeleceu metas muito ambiciosas: bater o recorde de participantes, registado na Figueira da Foz, em 2019. Na altura, foram 2.600 os inscritos. “Não vai ser fácil, mas pensamos que é possível”, disse, ontem, Rafael Miguel, presidente do clube Ori-Estarreja, a quem a Federação Portuguesa de Orientação confiou a organização. Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

