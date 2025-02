Oliveira do Hospital: “Em três anos, a câmara não realizou qualquer obra em Meruge”

O presidente da Junta de Freguesia de Meruge, João Abreu, foi à reunião do executivo da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital “reclamar a solução de problemas e a concretização de obras fundamentais para a elevação da qualidade de vida da população”, dizendo que “em três anos, a Câmara [Municipal de Oliveira do Hospital] não realizou qualquer obra na Freguesia de Meruge”.

João Abreu “não aceita nem compreende, que um orçamento municipal de 43 milhões de euros para 2025, não contemple uma única obra destinada à freguesia de meruge”.

“Este é o cenário verificado em todos os orçamentos deste mandato”, acrescentou.

O autarca deslocou-se à reunião, realizada a 6 de fevereiro, acompanhado de populares e associações da freguesia.

