diario as beiras
Condeixa-a-NovaRegião Centro

Oficina de mosaicos no Museu de Conímbriga com danos irreversíveis

03 de fevereiro de 2026 às 13 h17
DR

O diretor do Museu Nacional de Conímbriga disse hoje à agência Lusa que a oficina de mosaico sofreu danos irreversíveis, há escavações alagadas e o espaço reabrirá quando restabelecer a energia elétrica.

“Há um dano irreversível na Oficina de Mosaicos que tem cerca de 40 anos, e é a única oficina de mosaicos do país e que não tem condições de reparação. Teremos de ponderar a possibilidade de construir uma nova oficina”, defendeu Vítor Dias

A oficina sofreu “danos em parte da cobertura, provocados pela queda de uma das árvores da via pública” e, “felizmente, a oficina em si não sofreu, só mesmo a estrutura do edifício que, como é muito antiga, não será boa opção reconstruir sobre o que ficou, e merece um projeto novo”.

