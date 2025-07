Obra de 1,8 milhões de euros vai melhorar serviço de saneamento em Penela

Uma estação de tratamento de águas residuais vai ser construída, por 1,8 milhões de euros (ME), na freguesia de Rabaçal, para melhorar o serviço de saneamento no concelho de Penela, revelou hoje a Águas do Centro Litoral (AdCL).

Permitindo “melhorar serviço de saneamento no município de Penela”, no distrito de Coimbra, a infraestrutura passará a integrar o Sistema de Saneamento do Mondego, sublinha a AdCL, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A nova estação de tratamento de águas residuais (ETAR) ficará preparada para tratar um caudal de 162,75 metros cúbicos por dia de águas residuais domésticas, “proveniente de 1.017 habitantes-equivalentes, o qual será depois devolvido ao meio hídrico”.

A ETAR, que substitui a infraestrutura similar ali existente, “utiliza um sistema de tratamento baseado em tecnologia de lamas ativadas em regime sequencial (SBR), com alta flexibilidade de operação, permitindo adaptar-se a variações sazonais de cargas de efluentes e garantir elevados níveis de eficiência ambiental”, adianta na mesma nota a AdCL.

“A solução contempla, também, a reutilização de água tratada para rega e lavagem de equipamentos, promovendo a economia circular”.

A nova ETAR irá melhorar o tratamento de águas residuais, garantindo o cumprimento dos parâmetros legais de descarga, definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, e reforçando a qualidade do serviço prestado à população, indica ainda empresa.

Adjudicada à empresa 4Energy – Comércio e Instalações Técnicas, com fiscalização a cargo da Rioboco – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, a obra tem um prazo de execução de 545 dias.

A Águas do Centro Litoral é a entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal.

A AdLC serve os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Soure, Vagos e Vila Nova de Poiares.