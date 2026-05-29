Rios Frios e Vendas de Santana (Coimbra) são aldeias solidárias com a pequena Benedita

As povoações de Rios Frios, Vendas de Santana e Vil de Matos, no norte do concelho de Coimbra, estão unidas em solidariedade para com a Benedita, uma criança de quase três anos, vítima de Gripe A em dezembro passado. O vírus alojou-se no cérebro afetando a suas capacidades de andar, falar e mesmo comer.

Internada no Hospital Pediátrico de 7 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro último, regressou a casa com grande parte das suas funções vitais limitadas. A mãe, Catarina Marmé, acredita que será possível alcançar um bom nível de recuperação com tratamentos e fisioterapia, que estão a ser feitos nos sistemas de saúde público e privado .

Para ajudar nas despesas da família com as terapias, realiza-se no próximo domingo, depois de amanhã, a partir das 16H00, uma “aula solidária de zumba”, com sete instrutores, no recinto das festas da Santana, em Vendas de Santana, com expectativa de grande participação popular.

Paralelamente, haverá animação com venda de pernil de porco, sopa de peixe e arroz doce.

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