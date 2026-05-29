CoimbraQueima das Fitas '26

Hits brasileiros fizeram a delícia de milhares de visitantes

29 de maio de 2026 às 20 h33
MC Cabelinho protagonizou o grande espetáculo da noite | Fotografia: Pedro Filpe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A sétima noite da Queima das Fitas ficou marcada por mais uma grande noite brasileira, com estudantes e visitantes a deslocarem-se em massa à Praça da Canção.

Os concertos de MC Cabelinho e Chefin, dois dos nomes mais populares do rap brasileito, fizeram com que o público brasileiro (estudantes e não estudantes) se reunissem desde cedo junto ao palco principal.
As portas ainda não tinham aberto e centenas de pessoas já estavam junto às imediações do recinto para verem os seus ídolos.

Exemplo disso foi um grupo de cinco amigos brasileiros, de férias em Portugal, em Aveiro, que decidiu fazer uma viagem de autocarro até Coimbra para assistir aos concertos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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