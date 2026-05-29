Nova fábrica de bicicletas vai criar 527 postos de trabalho em Coimbra

A AICEP e a empresa norte‑americana SRAMPORT formalizaram esta sexta‑feira um contrato de investimento de 57,5 milhões de euros para a instalação de uma nova unidade industrial em Coimbra, dedicada à produção de componentes para bicicletas. O acordo foi assinado pela presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, na presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida.

Segundo comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o projeto “prevê a criação de 527 novos postos de trabalho, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento económico da região e para a consolidação da cadeia de valor das duas rodas, na qual Portugal já é o principal produtor de bicicletas na Europa”.

Esta será a segunda unidade industrial da SRAMPORT em Coimbra, sinalizando o reforço da aposta da empresa em território português.

No âmbito do contrato agora celebrado, o Estado Português atribui um apoio financeiro de 16,9 milhões de euros, através da AICEP e ao abrigo do Regime Contratual de Investimento, financiado por fundos nacionais.

Durante a manhã, realizou‑se ainda o encontro de fornecedores “SRAM Portugal Supplier Conference”, que contou com a participação da administradora da AICEP, Philomène Dias, responsável pelo pelouro do Investimento. A sessão destacou o papel da agência na captação de investimento estrangeiro e no desenvolvimento do ecossistema industrial português.