diario as beiras
DesportoFigueira da Foz

Naval Remo emancipa-se sem esquecer passado

18 de março de 2026 às 08 h59
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Luís Faria (Federação Portuguesa de Remo) e Nelson da Silva (Naval Remo)

A Associação Desportiva a Naval Remo viveu, esta terça-feira, um dia preenchido com eventos relevantes, no âmbito das comemorações do seu 9.º aniversário.
O programa incluiu, também, a apresentação da Coupe de la Jeunesse em Remo de Mar (competição jovem internacional) na Figueira da Foz, a oficialização do seu posto náutico como Centro Nacional de Treino da Seleção de Remo de Mar, a apresentação de novas embarcações e outro material desportivo e o lançamento do projeto “SALT Academy”.
O presidente da direção da Naval Remo, Nelson da Silva, frisou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, que ontem foi a primeira vez que a associação celebrou o aniversário.

 

(Ler reportagem completa na edição digital e em papel de 18 de março de 2026)

Autoria de:

Jot' Alves

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