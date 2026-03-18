A Associação Desportiva a Naval Remo viveu, esta terça-feira, um dia preenchido com eventos relevantes, no âmbito das comemorações do seu 9.º aniversário.

O programa incluiu, também, a apresentação da Coupe de la Jeunesse em Remo de Mar (competição jovem internacional) na Figueira da Foz, a oficialização do seu posto náutico como Centro Nacional de Treino da Seleção de Remo de Mar, a apresentação de novas embarcações e outro material desportivo e o lançamento do projeto “SALT Academy”.

O presidente da direção da Naval Remo, Nelson da Silva, frisou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, que ontem foi a primeira vez que a associação celebrou o aniversário.

(Ler reportagem completa na edição digital e em papel de 18 de março de 2026)