diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenela

Município de Penela preocupado com derrocadas

10 de fevereiro de 2026 às 15 h22
DR

O presidente da Câmara de Penela disse hoje que a maior preocupação no concelho são as derrocadas, com desabamento de taludes e estradas em risco de colapso, verificando-se “graves fissuras” no antigo IC3.

“A preocupação são principalmente as derrocadas, porque os terrenos estão muito saturados, com excesso de água, o que está a provocar vários desabamentos de taludes. Há plataformas de estradas que estão a fissurar e que, depois de fissurarem, a água vai-se entranhando e vai levando a plataforma da estrada e as estradas estão em risco de colapsar”, afirmou Eduardo Nogueira dos Santos.

Segundo o autarca, a Estrada Nacional 347 colapsou na semana passada e, agora, o antigo Itinerário Complementar (IC) 3, junto aos bombeiros de Penela, “está com graves fissuras”.

Autoria de:

Agência Lusa

