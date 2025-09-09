Num dia especial, com a celebração do feriado municipal de Montemor-o-Velho, o presidente da autarquia, Emílio Torrão, no final do terceiro e último mandato, fez um balanço emocionado dos últimos 12 anos, agradeceu a quem o acompanhou na caminhada e deixou palavras de coragem para o futuro do território.

“Este é o meu último discurso enquanto presidente de câmara e por isso naturalmente me ocorre a nostalgia, e sobretudo um turbilhão de sentimentos e emoções”. Estas foram as primeiras palavras de Emílio Torrão para as centenas de munícipes que compareceram nas cerimónias no salão nobre da câmara.

Num discurso que viajou até ao passado, o edil começou por lembrar os primeiros obstáculos.

“Desde o dia da tomada de posse, em 2013, à frente do destino destas gentes, que as nossas melhores expectativas de fazer diferente encontraram todo o tipo de obstáculos”, salientou.

