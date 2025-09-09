diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

Montemor-o-Velho: Um último discurso de emoção e de prestação de contas

09 de setembro às 08 h53
1 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Num dia especial, com a celebração do feriado municipal de Montemor-o-Velho, o presidente da autarquia, Emílio Torrão, no final do terceiro e último mandato, fez um balanço emocionado dos últimos 12 anos, agradeceu a quem o acompanhou na caminhada e deixou palavras de coragem para o futuro do território.

“Este é o meu último discurso enquanto presidente de câmara e por isso naturalmente me ocorre a nostalgia, e sobretudo um turbilhão de sentimentos e emoções”. Estas foram as primeiras palavras de Emílio Torrão para as centenas de munícipes que compareceram nas cerimónias no salão nobre da câmara.

Num discurso que viajou até ao passado, o edil começou por lembrar os primeiros obstáculos.
“Desde o dia da tomada de posse, em 2013, à frente do destino destas gentes, que as nossas melhores expectativas de fazer diferente encontraram todo o tipo de obstáculos”, salientou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    9 de Setembro, 2025 às 20:51

    O “Velho Major” a fazer um discurso para a audiência a preparar a e para a Revolução (Animal Farm de George Orwell)… Esperemos que não morra como morreu o “Velho Major”…

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de setembro

Filme “Oh Coimbra Dance!” distinguido no Festival ART&TUR 2025
13 de setembro

Esperadas 100 mil pessoas nas festas e feira de São Mateus
13 de setembro

Escolas renovadas no Areeiro e em Ceira
13 de setembro

Tribunal de Contas dá luz verde à Variante de Quiaios

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
12 de setembro às 10h21

Região de Coimbra certificada como a maior Estação Náutica

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
11 de setembro às 16h17

Mercado do Mel e da Terra no fim de semana em Miranda do Corvo

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
11 de setembro às 14h05

Passe intermodal nos transportes intermunicipais da região Coimbra só em 2026

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
12 de setembro às 10h29

Quase 1,5 milhões para requalificar centro náutico de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
09 de setembro às 08h53

Montemor-o-Velho: Um último discurso de emoção e de prestação de contas

1 comentário(s)
Montemor-o-VelhoNacionalRegião Centro
04 de setembro às 09h07

Montemor-o-Velho: Rendimento do agricultor aumentou 14,7% em 2024

0 comentário(s)