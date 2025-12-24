No último fim de semana, o concelho de Montemor-o-Velho foi contagiado com o espírito de Natal através da programação de Natal promovida pela autarquia, mas também das coletividades e associações.

A Parada de Natal “Paz e Alegria” espalhou, este sábado (20), a magia da quadra natalícia pelas ruas da Ereira, envolvendo a comunidade num ambiente de alegria e partilha. A iniciativa reuniu dezenas de participantes num animado momento de convívio e celebração do espírito comunitário. O programa incluiu ainda um mercadinho de Natal e o tradicional acender da fogueira. A Parada de Natal integra a programação da Ereira – Aldeia Iluminada e Lago Encantado, que decorre ao longo do mês de dezembro e inclui diversos momentos culturais como os Cantos Natalícios, o Café à Fogueira e a celebração da Passagem de Ano.

No mesmo dia, o Fórum Cultural de Montemor-o-Velho foi o palco da Festa de Natal da MStee Academia de Dança, que reuniu alunos, familiares e amigos num ambiente de celebração e partilha. Ao longo do espetáculo, os alunos da academia deram expressão ao seu talento e criatividade, enchendo a sala com cerca de 300 espectadores.

