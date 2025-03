Montemor-o-Velho: Festival do Arroz e da Lampreia convida a partilhar a iguaria

A escassez de lampreia e a necessidade de sensibilizar a população para o consumo moderado desta iguaria leva o Município de Montemor-o-Velho, entidade organizadora da 23.ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia, a convidar os visitantes a degustarem e a partilharem.

“Os festivais têm esta função pedagógica. As pessoas que nos visitarem vão ter uma oportunidade de degustação. Nós instituímos a meia dose para combater dois problemas: o valor, que é muito elevado e para incentivar a partilha”, afirmou ontem o presidente da autarquia, Emílio Torrão, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento.

Segundo a organização, a lampreia custa, este ano, 130 euros, sendo que uma unidade dá para três doses individuais.

Emílio Torrão alertou para que as pessoas “façam a sua reserva, sigam o exemplo do município, degustem e partilhem” as doses de lampreia, sem esquecer o “arroz carolino que é o nosso embaixador de excelência”.

