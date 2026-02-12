A Câmara de Montemor-o-Velho apelou hoje à Associação de Futebol de Coimbra para que adie os jogos das camadas jovens nos territórios abrangidos pelo mau tempo e pelas consequentes cheias.

“Devia haver bom senso da Associação de Futebol, para se permitir adiar jogos de equipas de formação em concelhos e freguesias afetados pelas cheias”, disse o presidente daquela Câmara, no distrito de Coimbra, numa declaração à agência Lusa.

Apesar de todos estes constrangimentos, “a vida tem de continuar”, admitiu, referindo, contudo, não fazer sentido sujeitar as pessoas a deslocações desnecessárias

