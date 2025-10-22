diario as beiras
Ministro reunirá com autarcas para decidir sobre IP3 entre Mortágua e Coimbra

22 de outubro às 17 h30
O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu hoje que reunirá com a Infraestruturas de Portugal e com autarcas para tomar uma “decisão definitiva” relativamente ao troço do Itinerário Principal 3 (IP3) entre Mortágua e Coimbra.

No segundo dia da viagem que está a fazer pela Estrada Nacional (EN) 2 com o objetivo de conhecer as necessidades de 35 municípios de Chaves a Faro, o governante ouviu as preocupações do presidente reeleito da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal (PS), sobre as obras de duplicação do IP3.

“Ele [Ricardo Pardal] tem uma certa visão sobre o IP3. Iremos reunir, eu e as Infraestruturas de Portugal, com todos os autarcas envolvidos à volta do IP3 para se tomar uma decisão definitiva de qual é o traçado, para fechar todo o seu percurso na duplicação das vias”, afirmou o ministro aos jornalistas, durante a paragem na Barragem da Aguieira.

Agência Lusa

