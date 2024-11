Mealhada anuncia investimento de 1,4 ME na criação de habitação

A Câmara Municipal da Mealhada anunciou hoje um investimento de cerca de 1,4 milhões de euros (ME) na construção de habitações unifamiliares na Póvoa da Mealhada, destinadas a agregados abrangidos pelo Programa de Apoio ao Arrendamento.

“São oito fogos a ser construídos na Póvoa da Mealhada, num investimento estimado em 1.409.515,27 euros, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para construir e reabilitar habitação”, destacou.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, o acordo de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), para o projeto de construção de habitações unifamiliares na Póvoa da Mealhada, foi aprovado na segunda-feira.

“Os oito fogos são de tipologia T3, distribuídos por dois blocos, cada um constituído por quatro moradias unifamiliares, em banda, circundadas por passeios e jardins e ainda servidas por espaço de lazer e convívio”, informou.

Trata-se de um projeto que visa “colmatar a dificuldade de habitação existente no Município”.

As habitações destinam-se a ser arrendadas pelo IHRU a pessoas e agregados abrangidos pelo Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA).

A Estratégia Local de Habitação do Município da Mealhada, aprovada em agosto de 2022, foi definida para o horizonte temporal 2022 – 2026, identificando as ações prioritárias a desenvolver no Município da Mealhada, entre investimentos públicos e privados.

Além da criação de habitação na Póvoa da Mealhada, prevê também a criação de habitação na Pedrulha, no Canedo e na Pampilhosa.

“Aponta para um investimento de 68 milhões de euros”, destacou.