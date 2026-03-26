A 4.ª edição do FLIM–Festival Literário da Mealhada começou com uma sessão inaugural centrada no poder transformador da leitura

A 4.ª edição do FLIM–Festival Literário da Mealhada arrancou, segunda-feira, com uma sessão inaugural centrada no poder transformador da leitura, que reuniu, no auditório José Lopes Reis de Melo da Biblioteca Municipal da Mealhada, “comunidade escolar, agentes culturais e público em geral num momento de reflexão e partilha em torno da cidadania e da participação”, revelou o Município da Mealhada.

Subordinada ao tema “Ler para (se) transformar: o poder de ler para participar”, a sessão de abertura, “que decorreu com sala cheia”, destaca a autarquia bairradina, marcou o início de seis dias de programação (até sábado, 28 de março) dedicada “às palavras, à cidadania ativa e aos valores da democracia, reforçando o compromisso do Município da Mealhada com a cultura, a leitura e a participação cívica”.

O momento cultural “É urgente o amor” deu o arranque ao programa. Protagonizado por três alunas da EB2 da Pampilhosa, ensaiadas pela colaboradora da biblioteca escolar deste estabelecimento de ensino, Telma Duarte, este momento mostrou ao público “uma abordagem sensível e artística sobre a importância dos afetos e das relações humanas no contexto educativo”.

Pode ler notícia completa na edição digital e impressa do Diário As Beiras de 26 de março de 2026