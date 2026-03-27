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Homem encontrado sem vida dentro de poço na Pampilhosa

27 de março de 2026 às 08 h05
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Bombeiros voluntários estiveram no local | Fotografia: Arquivo

Um homem, de 51 anos, foi encontrado ontem sem vida, no interior de um poço, em Pampilhosa, no concelho da Mealhada.

Segundo foi possível apurar, a vítima é Joaquim Gomes, mais conhecido por “Quinzito”, natural e residente na localidade.

João Mateus, comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa (BVP), disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que a corporação foi acionada, “por volta das 09H00, para o desaparecimento de um homem, com suspeita de ter caído no interior de um poço, que estaria na sua habitação”.

| Mais informação na edição de amanhã do DÍARIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Igor Moita

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