Um homem, de 51 anos, foi encontrado ontem sem vida, no interior de um poço, em Pampilhosa, no concelho da Mealhada.

Segundo foi possível apurar, a vítima é Joaquim Gomes, mais conhecido por “Quinzito”, natural e residente na localidade.

João Mateus, comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa (BVP), disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que a corporação foi acionada, “por volta das 09H00, para o desaparecimento de um homem, com suspeita de ter caído no interior de um poço, que estaria na sua habitação”.

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