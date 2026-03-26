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Homem encontrado morto em Pampilhosa

26 de março de 2026 às 10 h17
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Fotografia: DR

Um homem foi encontrado sem vida na manhã de hoje em Pampilhosa, no concelho da Mealhada. Vítima foi encontrada no interior de um poço.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa disse que “foram acionados pelas 08H41, para uma busca e resgate de pessoas. Chegados ao local, a vítima foi encontrada dentro de um poço, com o óbito a declarado no local”.

No local, estão os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa bem como a GNR da Mealhada, com 10 operacionais e seis veículos.

 

 

Autoria de:

Igor Moita

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