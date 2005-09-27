diario as beiras
Mealhada alerta para risco elevado de cheias e inundações

01 de fevereiro de 2026 às 14 h12
A Câmara da Mealhada, distrito de Aveiro, alertou hoje para o risco de elevado de cheias e inundações, nomeadamente na zona do rio Cértima.

“Devido à previsão de chuva persistente e vento forte, existe risco de subida do nível do rio e possíveis inundações, especialmente em zonas que historicamente já foram afetadas”, referiu.

O município apelou, por isso, à máxima prudência por parte de todos e lembrou ser importante adotar medidas de autoproteção e de prevenção.

“Em casa, mantenha os sistemas de escoamento de águas desobstruídos, evite deixar peças soltas em varandas e terraços e adote uma atitude pró-ativa e defensiva. Se vive em zonas historicamente vulneráveis a cheias, salvaguarde veículos, bens, animais e alfaias agrícolas, retirando-os de zonas mais baixas”, acrescentou a câmara.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar. Já hoje, o Governo prolongou até dia 08 a situação de calamidade.

Autoria de:

Agência Lusa

