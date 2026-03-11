A Câmara Municipal de Tábua declarou um prejuízo de mais de 2,8 milhões de euros (ME) relativo aos estragos provocados pelo mau tempo que atingiu o país a partir do fim de janeiro, revelou hoje o seu presidente.

O presidente da autarquia, Ricardo Cruz, afirmou hoje à agência Lusa que o prejuízo reportado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro é de 2,854 milhões de euros, tendo sido registados danos em diferentes estruturas daquele concelho do interior do distrito de Coimbra.

O montante será utilizado para taludes, infraestruturas, coberturas e estradas afetadas, bem como para a requalificação de pontes, incluindo a ponte romana de Sumes, que ficou “bastante danificada”.

