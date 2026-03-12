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CIM Região de CoimbraPampilhosa da Serra

Maior árvore eólica do país instalada na Pampilhosa da Serra

11 de março de 2026 às 11 h08
10 comentário(s)
Fotografia: DR

Está em fase de testes a árvore eólica que ficará instalada na entrada oeste da vila de Pampilhosa da Serra, inserida na empreitada de arranjo urbanístico daquela área. Esta instalação inovadora – é a segunda no nosso país – será capaz de alimentar a quase totalidade das necessidades energéticas daquele espaço, assim que a obra estiver finalizada.

A energia produzida por esta estrutura permitirá assegurar o funcionamento de vários sistemas do novo arranjo urbanístico, desde a iluminação pública ao sistema de tratamento e recirculação da água, garantindo que estas infraestruturas funcionem com um custo de energia praticamente nulo.

Trata-se de uma solução inovadora em meios urbanos, que reforça o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

10 Comentários

  1. ÀLVARO ANTONIO MARTINS SILVA diz:
    12 de Março, 2026 às 6:02

    Exemplo de quem sabe aproveitar as condições meteorológicas da região.
    Venham mais exemplos destes.

    Responder
  2. Ana Simões diz:
    12 de Março, 2026 às 8:57

    A complexidade do futuro energético exige cada vez mais soluções, está será uma, sustentabilidade e agradável, com um aspecto mais natural e brando.

    Responder
  3. Albano Magalhães diz:
    12 de Março, 2026 às 15:42

    Podemos não ter petróleo….
    Mas temos ideias geniais. 👍

    Responder
  4. Edgar Jacques Amador diz:
    12 de Março, 2026 às 22:20

    Ótima ideia Parabéns, tem de ser construídas várias destas pelo país.

    Responder
  5. Servulo Manuel de Sousa Santa Barbara Sa diz:
    12 de Março, 2026 às 22:36

    Finalmente alguém teve a coragem de por em pratica uma ideia genial. É este tipo de iniciativas que fazem falta. Tudo o que possa melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa independencia energética sem comprometer a saude do planeta, são exemplos a seguir. Os meus mais sinceros prabens. Não parem pir aqui. Oxalá outros sigam o exemplo e se realizem outros projetos ainda mais ambiciosos.

    Responder
  6. JOAQUIM ANTÓNIO SERRA VENTURA diz:
    12 de Março, 2026 às 23:33

    Um bom principio para desenvolvimento estrategico para instalacoes futuras para melhoria da otimacao do clima.

    Responder
  7. Natália Soares diz:
    12 de Março, 2026 às 23:33

    Mais uma ideia ridícula, sem nexo! A Natureza dá-nos tudo, a sustentabilidade, a energia, regula os niveis climatéricos…tem toda a solução.
    O see humano acha-se superior e dono da verdade com as suas invenções superfula, que apenas danificam e destroiem o que realmente tem Valor.

    Responder
  8. Vitor Rocha diz:
    13 de Março, 2026 às 8:56

    Se é eficaz que sejam distribuídas por todas as zonas ventosas do país, aqui em Mem Martins davam muito jeito pois o vento é constante durante todo o ano.
    Já agora, uma sugestão:- que tal uma destas árvores no cimo de cada prédio juntamente com a substituição das telhas por painéis foto-voltaicos em todas as casas do país? Seria a independência energética,e, também a tão ambicionada electrificação do país e o adeus final aos combustíveis fósseis, faltando a exploração da energia das marés e a das ondas do mar!

    Responder
  9. Justino Costa diz:
    13 de Março, 2026 às 17:14

    Brilhante ideia e quase de certeza que vai funcionar agora só vou aguardar pelo compromisso da manutenção para que não haja nada apontar de negativo, mais uma vez parabéns quem teve a 💡

    Responder
  10. João Carvalho diz:
    16 de Março, 2026 às 3:02

    Realmente é uma boa ideia, apenas uma pergunta porque raio pagamos a energia cada vez mais cara?

    Responder

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