Maior árvore eólica do país instalada na Pampilhosa da Serra
Está em fase de testes a árvore eólica que ficará instalada na entrada oeste da vila de Pampilhosa da Serra, inserida na empreitada de arranjo urbanístico daquela área. Esta instalação inovadora – é a segunda no nosso país – será capaz de alimentar a quase totalidade das necessidades energéticas daquele espaço, assim que a obra estiver finalizada.
A energia produzida por esta estrutura permitirá assegurar o funcionamento de vários sistemas do novo arranjo urbanístico, desde a iluminação pública ao sistema de tratamento e recirculação da água, garantindo que estas infraestruturas funcionem com um custo de energia praticamente nulo.
Trata-se de uma solução inovadora em meios urbanos, que reforça o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.
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Exemplo de quem sabe aproveitar as condições meteorológicas da região.
Venham mais exemplos destes.
A complexidade do futuro energético exige cada vez mais soluções, está será uma, sustentabilidade e agradável, com um aspecto mais natural e brando.
Podemos não ter petróleo….
Mas temos ideias geniais. 👍
Ótima ideia Parabéns, tem de ser construídas várias destas pelo país.
Finalmente alguém teve a coragem de por em pratica uma ideia genial. É este tipo de iniciativas que fazem falta. Tudo o que possa melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa independencia energética sem comprometer a saude do planeta, são exemplos a seguir. Os meus mais sinceros prabens. Não parem pir aqui. Oxalá outros sigam o exemplo e se realizem outros projetos ainda mais ambiciosos.
Um bom principio para desenvolvimento estrategico para instalacoes futuras para melhoria da otimacao do clima.
Mais uma ideia ridícula, sem nexo! A Natureza dá-nos tudo, a sustentabilidade, a energia, regula os niveis climatéricos…tem toda a solução.
O see humano acha-se superior e dono da verdade com as suas invenções superfula, que apenas danificam e destroiem o que realmente tem Valor.
Se é eficaz que sejam distribuídas por todas as zonas ventosas do país, aqui em Mem Martins davam muito jeito pois o vento é constante durante todo o ano.
Já agora, uma sugestão:- que tal uma destas árvores no cimo de cada prédio juntamente com a substituição das telhas por painéis foto-voltaicos em todas as casas do país? Seria a independência energética,e, também a tão ambicionada electrificação do país e o adeus final aos combustíveis fósseis, faltando a exploração da energia das marés e a das ondas do mar!
Brilhante ideia e quase de certeza que vai funcionar agora só vou aguardar pelo compromisso da manutenção para que não haja nada apontar de negativo, mais uma vez parabéns quem teve a 💡
Realmente é uma boa ideia, apenas uma pergunta porque raio pagamos a energia cada vez mais cara?