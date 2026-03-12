Está em fase de testes a árvore eólica que ficará instalada na entrada oeste da vila de Pampilhosa da Serra, inserida na empreitada de arranjo urbanístico daquela área. Esta instalação inovadora – é a segunda no nosso país – será capaz de alimentar a quase totalidade das necessidades energéticas daquele espaço, assim que a obra estiver finalizada.

A energia produzida por esta estrutura permitirá assegurar o funcionamento de vários sistemas do novo arranjo urbanístico, desde a iluminação pública ao sistema de tratamento e recirculação da água, garantindo que estas infraestruturas funcionem com um custo de energia praticamente nulo.

Trata-se de uma solução inovadora em meios urbanos, que reforça o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.

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