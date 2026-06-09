Pampilhosa da Serra

Parque de Recolha de Biomassa de Pampilhosa da Serra previne riscos

09 de junho de 2026 às 17 h10
Parque de Recolha de Biomassa de Pampilhosa da Serra | Fotografia: DR
Agência Lusa
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Agência Lusa

O Parque de Recolha de Biomassa de Pampilhosa da Serra já se encontra em funcionamento, permitindo o aproveitamento dos sobrantes agrícolas e florestais para fins energéticos e contribuindo ainda para a prevenção dos incêndios.

O espaço está localizado junto ao Cabeço da Urra, onde será possível à população depositar os sobrantes agroflorestais, “contribuindo para a redução das queimas e para a prevenção de incêndios rurais”, referiu o Município da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

Segundo uma nota de imprensa, este parque promove o aproveitamento dos sobrantes agrícolas e florestais para fins energéticos, valorizando a biomassa numa perspetiva de economia circular e incentivando métodos alternativos às tradicionais queimas de sobrantes.

Sobrantes de podas agrícolas, resíduos resultantes de ações de silvicultura preventiva e sobrantes da manutenção de jardins são o material que pode ser depositado no parque.

“Não é permitida a deposição de resíduos verdes contaminados com entulho ou metais, lixo doméstico, entulho, resíduos orgânicos, nem equipamentos elétricos e eletrónicos”.

A autarquia referiu que a infraestrutura é de acesso livre e pode ser utilizada por proprietários, agricultores, produtores e gestores de terrenos do concelho, bem como serviços públicos e empresas florestais devidamente autorizadas.

O Parque de Recolha de Biomassa integra a Rede Intermunicipal de Parques de Biomassa e Contentores Florestais da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, desenvolvida no âmbito da Agenda TransForm.

O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem como objetivo promover uma transformação estrutural do setor florestal, através de uma intervenção integrada em toda a cadeia de valor da floresta.

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