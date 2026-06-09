Parque de Recolha de Biomassa de Pampilhosa da Serra previne riscos

O Parque de Recolha de Biomassa de Pampilhosa da Serra já se encontra em funcionamento, permitindo o aproveitamento dos sobrantes agrícolas e florestais para fins energéticos e contribuindo ainda para a prevenção dos incêndios.

O espaço está localizado junto ao Cabeço da Urra, onde será possível à população depositar os sobrantes agroflorestais, “contribuindo para a redução das queimas e para a prevenção de incêndios rurais”, referiu o Município da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

Segundo uma nota de imprensa, este parque promove o aproveitamento dos sobrantes agrícolas e florestais para fins energéticos, valorizando a biomassa numa perspetiva de economia circular e incentivando métodos alternativos às tradicionais queimas de sobrantes.

Sobrantes de podas agrícolas, resíduos resultantes de ações de silvicultura preventiva e sobrantes da manutenção de jardins são o material que pode ser depositado no parque.

“Não é permitida a deposição de resíduos verdes contaminados com entulho ou metais, lixo doméstico, entulho, resíduos orgânicos, nem equipamentos elétricos e eletrónicos”.

A autarquia referiu que a infraestrutura é de acesso livre e pode ser utilizada por proprietários, agricultores, produtores e gestores de terrenos do concelho, bem como serviços públicos e empresas florestais devidamente autorizadas.

O Parque de Recolha de Biomassa integra a Rede Intermunicipal de Parques de Biomassa e Contentores Florestais da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, desenvolvida no âmbito da Agenda TransForm.

O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem como objetivo promover uma transformação estrutural do setor florestal, através de uma intervenção integrada em toda a cadeia de valor da floresta.