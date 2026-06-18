USF Norton de Matos não vai ser gerida por hospital privado

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O novo espaço, atualmente em construção, no Centro de Saúde Norton de Matos não vai acolher uma Unidade de Saúde tipo C, ou seja, gerida por um hospital privado, segundo revelou a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Coimbra, em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A administração garantiu que aquela expansão do centro de saúde vai pertencer “à USF Norton de Matos, uma USF modelo B”.

O novo espaço vai, no entanto, fazer aumentar o número de trabalhadores em mais uma equipa, segundo administração da ULS de Coimbra.

“(O espaço) vai aumentar mais uma equipa para abarcar mais utentes que, ainda estão sem médico de família”, lê-se na resposta enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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