Risco de incêndio obriga a alterações no Trail de Conímbriga Terras de Sicó

Este ano o Trail de Conímbriga Terras de Sicó fica-se pelas terras de Condeixa. A prova, remarcada para o próximo fim de semana, devido aos efeitos da tempestade Kristin, em fevereiro, teve alterações de última hora e até um percurso cancelado devido às altas temperaturas previstas.

“Tivemos uma reunião com a Proteção Civil de Condeixa que nos disse que não nos licenciava a prova se saíssemos do concelho. A prova das 111 milhas foi cancelada e houve alterações nos percursos dos 111 e 55km”, explicou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Eduardo Santos, da Associação O Mundo da Corrida.

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