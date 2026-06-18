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Risco de incêndio obriga a alterações no Trail de Conímbriga Terras de Sicó

18 de junho de 2026 às 12 h30
Evento arranca esta sexta-feira às 22H00 com os 111km | Foto: João Delgado
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Este ano o Trail de Conímbriga Terras de Sicó fica-se pelas terras de Condeixa. A prova, remarcada para o próximo fim de semana, devido aos efeitos da tempestade Kristin, em fevereiro, teve alterações de última hora e até um percurso cancelado devido às altas temperaturas previstas.
“Tivemos uma reunião com a Proteção Civil de Condeixa que nos disse que não nos licenciava a prova se saíssemos do concelho. A prova das 111 milhas foi cancelada e houve alterações nos percursos dos 111 e 55km”, explicou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Eduardo Santos, da Associação O Mundo da Corrida.

| Mais informação na edição de hoje/amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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