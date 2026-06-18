Palácio da Quinta da Portela abre portas a mercado que celebra a criatividade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Palácio da Quinta da Portela abre este fim de semana portas para receber a edição especial de verão do Coimbra Hype Market.

A edição especial que vai reunir mais de 50 criativos e marcas independentes, gastronomia, música, eventos desportivos e experiências para toda a família.

O mercado vai estar espalhado por vários espaços do palácio. Entre o jardim exterior, o pátio interior, os grandes salões do edifício e ainda a zona da piscina, vão haver expositores, zona de gastronomia e bebidas, workshops, insufláveis para crianças e até local para uma prova de hybrid, com a eleven studios. Nos dois dias, ao final da tarde, haverá também música. No sábado com o dj set de Camila Fizarreta e no domingo música ao vivo com o Rodolfo Figueirido e o Tiago Bessa.

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