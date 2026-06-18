Obras nas oficinas dos SMTUC terminam em julho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

As obras na oficina de manutenção das viaturas e no edifício administrativo dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) estão já em andamento, com previsão de conclusão para julho.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do conselho de administração dos SMTUC, Eduardo Barata, esclareceu que começou esta semana a colocação da cobertura naqueles espaços, mas os trabalhos começaram já há vários meses.

“De recordar que não perdemos um dia. Depois das tempestades começámos logo a tratar de todos os procedimentos. É necessário fazer estudos e o projeto para depois a obra avançar”, realçou.

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