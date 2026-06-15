Pampilhosa da SerraRegião Metropolitana de Coimbra

Homem que estava desaparecido na Pampilhosa da Serra encontrado sem vida

15 de junho de 2026 às 10 h22
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Um homem, de 38 anos, foi encontrado, durante a madrugada desta segunda-feira, sem vida, na Pampilhosa da Serra. Vítima estava desaparecida desde o início da noite deste domingo. Segundo foi possível apurar, terá sido uma queda de cerca de 50 metros a origem para este desfecho.

Segundo Luís Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, “recebemos o alerta pelas 22H52 para o desaparecimento de um homem, de 38 anos, na localidade de Janeiro de Baixo”.

“Após iniciarmos as diligências necessárias para iniciar as buscas, com recurso a drones e elementos, o homem foi encontrado pelas 01H19, já sem vida, com o óbito a ser confirmado no local pelo delegado de saúde”, acrescenta o resposnável.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, a GNR, o NIC – Núcleo de Investigação Criminal, a Proteção Civil da Pampilhosa da Serra.

 

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