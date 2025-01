Lousã: Obra da escritora Ana Filomena Amaral com versão em árabe na Feira do Livro do Cairo

A escritora Ana Filomena Amaral, que reside no concelho da Lousã, vai estar presente na Feira do Livro do Cairo, no Egito, para o lançamento em árabe do seu romance “O Diretor”.

O lançamento em árabe desta obra – a primeira da trilogia ambiental “Mãe Nossa”, que tem traduções em mais de uma dezena de línguas – está agendado para o dia 29.

A trilogia ambiental “Mãe Nossa” é dedicada à emergência climática, tendo a autora a convicção de que a palavra é uma arma e os que a usam devem com ela lutar por causas determinantes para o bem da Humanidade e do seu berço, a Terra.