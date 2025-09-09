A ação de demonstração do sistema metrobus na Lousã, que decorreu no passado fim de semana (6 e 7 de setembro), contou com uma adesão positiva.

“A ação foi positiva e o número de pessoas correspondeu ao esperado, tendo em conta que para a população da Lousã já tinha havido a oportunidade de viajar no metrobus no fim de semana de 2 e 3 de agosto, quando se realizou a primeira ação de demonstração entre Miranda do Corvo e Lousã – Estação”, referiu fonte da Metro Mondego ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Neste momento, o sistema já se encontra numa operação preliminar que está a ser oferecida entre as estações Portagem e Vale das Flores, em Coimbra. O restante traçado aguarda ainda certificação, algo que deverá acontecer até ao final do ano, garantiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, durante uma viagem realizada no metrobus, em Coimbra, no último dia de agosto.

