Lousã: Ação experimental do sistema metrobus com adesão “positiva”

09 de setembro às 08 h54
A ação de demonstração do sistema metrobus na Lousã, que decorreu no passado fim de semana (6 e 7 de setembro), contou com uma adesão positiva.

“A ação foi positiva e o número de pessoas correspondeu ao esperado, tendo em conta que para a população da Lousã já tinha havido a oportunidade de viajar no metrobus no fim de semana de 2 e 3 de agosto, quando se realizou a primeira ação de demonstração entre Miranda do Corvo e Lousã – Estação”, referiu fonte da Metro Mondego ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Neste momento, o sistema já se encontra numa operação preliminar que está a ser oferecida entre as estações Portagem e Vale das Flores, em Coimbra. O restante traçado aguarda ainda certificação, algo que deverá acontecer até ao final do ano, garantiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, durante uma viagem realizada no metrobus, em Coimbra, no último dia de agosto.

Daniel Filipe Pereira

  1. Carlos Santos diz:
    9 de Setembro, 2025 às 11:36

    Porque é que o troço Serpins–Coimbra continua sem entrar em funcionamento?
    Na altura foi referido que uma das razões tinha a ver com o afastamento entre a plataforma e a composição, que deveria ser da ordem dos 2 cm. No entanto, não percebo como é que no troço de Coimbra, que já está em funcionamento, e onde se verificam distâncias superiores a 20 cm durante a paragem e ainda assim está certificado.

