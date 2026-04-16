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Litocar e Queima das Fitas renovam parceria
COQF'26 e Grupo Litocar hoje nas instalações da Litocar | Fotografia: Grupo Litocar
O Grupo Litocar e a Comissão Organizadora da edição de 2026 da Queima das Fitas de Coimbra renovaram hoje a parceria.
A Litocar vai voltar a ceder uma frota automóvel destinada às necessidades operacionais da semana académica. As viaturas estarão ao serviço da organização ao longo de todo o evento, assegurando suporte logístico às várias iniciativas previstas no programa. Integram a frota veículos 100% elétricos.
A composição da frota será definida em articulação com a organização, de acordo com as necessidades identificadas para esta edição.