Litocar e Queima das Fitas renovam parceria

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Grupo Litocar e a Comissão Organizadora da edição de 2026 da Queima das Fitas de Coimbra renovaram hoje a parceria.

A Litocar vai voltar a ceder uma frota automóvel destinada às necessidades operacionais da semana académica. As viaturas estarão ao serviço da organização ao longo de todo o evento, assegurando suporte logístico às várias iniciativas previstas no programa. Integram a frota veículos 100% elétricos.

A composição da frota será definida em articulação com a organização, de acordo com as necessidades identificadas para esta edição.