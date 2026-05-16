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Leandro Silva coloca a Académica na frente (1-0) – 21′

16 de maio de 2026 às 17 h04
Leandro Silva marcou o primeiro no Estádio Cidade de Coimbra
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Académica está  a vencer o Trofense por 1-0 depois de um golo marcada por Leandro Silva aos 21′, através de uma grande penalidade.

O atleta Fábio Borges cometeu grande penalidade sobre Cuba e o capitão Leandro Silva na marca dos onze metros não tremeu. Bola para um lado e guarda-redes para o outro.

Nos outros jogos, o Amarante vence o V. Guimarães B por 2-0 e o Belenenses continua empatado a zeros com o Mafra.

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