Leandro Silva coloca a Académica na frente (1-0) – 21′

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Académica está a vencer o Trofense por 1-0 depois de um golo marcada por Leandro Silva aos 21′, através de uma grande penalidade.

O atleta Fábio Borges cometeu grande penalidade sobre Cuba e o capitão Leandro Silva na marca dos onze metros não tremeu. Bola para um lado e guarda-redes para o outro.

Nos outros jogos, o Amarante vence o V. Guimarães B por 2-0 e o Belenenses continua empatado a zeros com o Mafra.