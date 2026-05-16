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Leandro Silva coloca a Académica na frente (1-0) – 21′
Leandro Silva marcou o primeiro no Estádio Cidade de Coimbra
A Académica está a vencer o Trofense por 1-0 depois de um golo marcada por Leandro Silva aos 21′, através de uma grande penalidade.
O atleta Fábio Borges cometeu grande penalidade sobre Cuba e o capitão Leandro Silva na marca dos onze metros não tremeu. Bola para um lado e guarda-redes para o outro.
Nos outros jogos, o Amarante vence o V. Guimarães B por 2-0 e o Belenenses continua empatado a zeros com o Mafra.