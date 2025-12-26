O mau tempo que se fez sentir no passado fim de semana obrigou a Câmara Municipal de Tábua a adiar, para este fim de semana (27 e 28 de dezembro), o Jardim Encantado de Natal que decorre no Jardim Sarah Beirão, em Tábua. A iniciativa acontece no âmbito da Tábua Natal e realiza-se entre as 15H00 e as 21H00.

Doçaria, animação, concertos, street food, espetáculos, comboio de Natal, cartas ao Pai Natal e passeios de charrete estão entre as várias ofertas que o município preparou para a comunidade. Estarão também presentes 10 bancas com artesanato local e a gastronomia típica da região nesta época festiva.

“O objetivo do evento é proporcionar à comunidade as tradicionais comemorações natalícia, integrando as associações e a comunidade estrangeira”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

O programa começa no sábado (27) com passeios de charrete (15H00 às 17H00), animação itinerante (15H00 às 19H00) e com os Gaiteiros Rainha Santa (15H00). A Escola de Música de Mouronho atua às 16H00, a Tuna Mouronhense às 17H00 e o Grupo de Música da Academia Sénior às 18H00. O dia termina com uma performance artística do Teatro Hábitos às 19H00 e com o concerto dos The Crusties pelas 21H00.

