IPMA admite mais sismos de baixa magnitude na Região de Coimbra

O IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que nos próximos tempos “ocorram mais sismos de baixa magnitude na Região de Coimbra”.

A informação foi revelada por fonte do instituto ao DIÁRIO AS BEIRAS, após este fenómeno natural ter assustado a cidade de Coimbra no domingo, com uma magnitude de 2.7 na escala de Richter.

“É normal, é uma região com atividade sísmica. É mais propício ocorrer em zonas que existam falhas tectónicas ativas, como por exemplo a falha Penacova–Régua–Verin (com 250 kms comprimento). Por isso é provável que ocorram mais sismos, já que é uma região onde tem sido observada atividade sísmica de baixa magnitude”, disse fonte do IPMA.

De acordo com esta fonte especialista em sismologia, “no domingo, houve uma intensidade instrumental máxima III, e cujo epicentro se localizou a cerca de 6 km a Este-Nordeste de Coimbra”.