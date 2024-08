Inês Penetra e Beatriz Fernandes são campeãs mundiais universitárias

O dia foi de ouro para Portugal no Campeonato do Mundo Universitário de Canoagem e com grande participação de atletas de Coimbra.

Ao todo, no primeiro dia da competição, que se realiza até sábado, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, a comitiva portuguesa conquistou cinco medalhas, sendo que dessas, três foram conquistadas por atletas que estudam em instituições de ensino superior em Coimbra.

Beatriz Fernandes e Inês Penetra sagraram-se campeãs mundiais universitárias na categoria C2 200 metros, tendo concluído a prova em 48.109 segundos. As atletas do Politécnico de Coimbra bateram a concorrência espanhola e húngara por mais de três segundos e quatro segundos respetivamente.

Inês Penetra foi mesmo a principal figura portuguesa em competição, tendo conquistado a medalhada de prata na categoria C1 200 metros, sendo só superada por uma atleta polaca.

Três medalhas ficam em Coimbra

A contabilidade das medalhas que ficam em Coimbra ficou concluída no primeiro dia com a medalha de prata que Iago Bebiano conquistou. O atleta da Universidade de Coimbra/Associação Académica de Coimbra ficou em segundo classificado na categoria K1 200 metros, tendo gasto mais 80 milésimas de segundo que o vencedor italiano.

Por outro lado, Dora Lemos, do Politécnico de Coimbra, e Tomás Sousa, da Universidade de Coimbra, conseguiram um lugar nas finais das categorias em que competiam, mas não chegaram às medalhas.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digita do dia 22/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS