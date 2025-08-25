diario as beiras
LousãPampilhosa da SerraRegião Centro

Incêndios: Casa da Índia promove campanha e entrega bens a bombeiros

25 de agosto às 14 h18
DR

Voluntários da Casa da Índia, a maior associação de indianos em Portugal, entregaram bens alimentares aos bombeiros em Pampilhosa da Serra e Lousã, numa iniciativa para ajudar as populações locais, disse hoje à Lusa o presidente da associação.

Shiv Kumar Singh explicou que os incêndios das últimas semanas no centro e norte do país levaram a Casa da Índia a apelar à doações de bens para apoiar as populações e os bombeiros mais afetados.

“Fizemos contactos para lá, para bombeiros e freguesias, para ver o que precisavam a curto prazo e pedimos aos nossos associados, amigos e conhecidos para nos ajudarem a comprar bens e distribuir”, disse Shiv Kumar Singh.

O presidente da Casa da Índia adiantou que a campanha juntou centenas de pessoas e as doações foram entre cinco e 100 euros.

“Também dissemos que estamos prontos para voltar a ajudar e quando for necessário reparar os estragos tentaremos arranjar voluntários para ajudar na limpeza”, acrescentou o dirigente associativo.

“Queremos todos que esta tragédia não volte a acontecer e damos as nossas condolências a quem perdeu alguém”, acrescentou, salientando que para já é necessário “dar muita força aos nossos bombeiros e às autoridades de segurança” no combate às chamas.

O interior do país tem sido destino de muitos recém-imigrantes e Shiv Kumar Singh mostrou-se orgulhoso do trabalho dessas pessoas.

“Há muita gente nova, não apenas indianos, na agricultura, na fruta, na limpeza da floresta” e, durante o incêndio, “não fugiram e ficaram. Tentaram ajudar as pessoas idosas, tentaram minimizar o impacto”, acrescentou.

A campanha de recolha de ajuda financeira continua a decorrer na Casa da Índia e a associação emite um recibo fiscal para quem faça alguma doação.

No final, a associação irá prestar contas do que fez no apoio às populações e aos bombeiros.

Agência Lusa

